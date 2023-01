Da domani riapre Spazio Ceramica

Domani, dopo una breve chiusura per permettere l’inventario dopo il periodo natalizio e apportare alcune migliorie, riaprirà con un nuovo look ‘Spazio Ceramica Faenza’, il negozio di promozione dell’artigianato ceramico faentino nei locali tra via Pistocchi e piazza Nenni.

Continua così, per il secondo anno consecutivo, il progetto messo in campo dal Comune di Faenza, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, che ha portato all’upgrade dell’iniziativa, da esperienza del Temporary Shop solo per il periodo natalizio a negozio permanente per tutto l’anno.

I risultati di visite e vendite della ‘vetrina unica’ della ceramica faentina nel cuore della città, conseguiti durante il periodo dello scorso anno hanno portato a far decidere di rinnovare l’impegno per il nuovo anno.

Entrando nel dettaglio, nel corso del 2022, nello Spazio Ceramico Faenza sono stati venduti circa 2mila pezzi in ceramica e oltre 8mila sono stati i visitatori, da molte regioni d’Italia. A varcare la soglia di Spazio Ceramica non sono stati solo chi era interessato agli acquisti ma anche chi voleva visitare o ammirare le lavorazioni degli artigiani manfredi.

Con la riapertura dei prossimi giorni arrivano alcune novità sia sul fronte dell’immagine, con il

rinnovo dei locali e una cura maggiore dell’illuminazione che porterà a esaltare al meglio gli oggetti in vendita, che dei contenuti con l’ingresso di nuovi protagonisti della maiolica del nostro territorio. Per salutare il nuovo anno di attività, sabato 4 febbraio, alle 19, è in programma l’inaugurazione 2023 di Spazio Ceramica Faenza. Dopo i saluti da parte delle istituzioni, la città è invitata al brindisi con i ceramisti che espongono.