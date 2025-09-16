Da domani si accende la Fira. Arte, musica e stand gastronomici

È ormai tutto pronto per l’attesissima Fira di Sett Dulur, la sagra con cui da oltre 350 anni Russi saluta l’estate e accoglie l’autunno. Domenica sera il rito della solenne processione guidata dall’immagine della Vergine Addolorata ha dato il la alla festa, che entra nel vivo domani, con l’apertura del luna park e degli stand gastronomici, che propongono il menù tipico: cappelletti, bél e còt (una sorta di cotechino magro) e canéna, il primo ‘vino’ della vendemmia. Fino a lunedì sera piazze, strade e parchi di Russi sono occupati da una quarantina di attrazioni e giostre, dai banchi degli imbonitori agli stand con relative tavolate di otto associazioni russiane, e poi tavoli di bar, gastronomie e ristoranti. Volontari e professionisti da mesi sono impegnati nella preparazione del menu tipico della Fira.

In attesa della magia del luna park oggi dalle 19.30 in piazza Farini i bambini si divertono con ’Zug e Zugatlôn’, serata di gioco dedicata a loro organizzata dalle associazioni sportive. Domani alle 20 ci sarà la parata delle associazioni, preceduta dalla musica della banda Città di Russi che accenderà le luci e i suoni delle giostre. Due gli appuntamenti del mercoledì: il concerto delle campane di Tino Babini in via D’Azeglio alle 20.30 e alle 21 la sfilata ’La Fira si veste’, organizzata dai commercianti. Il giovedì piazza Farini sarà dedicata alla tombola benefica del Lions Club, il venerdì il palco accoglie l’orchestra Santa Balera, il sabato ci sarà il 23° concerto delle Fruste, domenica i Moka Club e lunedì si chiude con la iBigband.

Per questa grande festa che si ripete a Russi da oltre 350 anni, attirando migliaia di visitatori, la città si è tirata a lucido: lavati i marciapiedi, sparite le erbacce a filo strada, le vetrine dei negozi sono sfavillanti e presentano le ultime novità. Sale pubbliche e private, chiese, giardini e ogni spazio libero è occupato da mostre, incontri. Già inaugurate in questi giorni le due donazioni alla città: quella delle ceramiche di Domenico e Rossana Berardi, al primo piano di via Cavour, e la collezione di ocarine del maestro Michele Carnevali al museo civico. Nella chiesina in Albis Alice Iaquinta espone i suoi libri d’artista e fino a lunedì è aperto palazzo San Giacomo, dove sono esposti i pezzi più preziosi del concorso ’Libri mai mai visti’. Il municipio ospita il collettivo Artej, con O.I Identità Onirica, oltre alla mostra che il gruppo fotografico Pro Loco dedica ai russiani: quest’anno il tema è ’Io e i miei amici animali’. ’Adolescenza russiana’ è invece il titolo di un’altra esposizione fotografica allestita in biblioteca. Nei pressi di piazza Farini (via Giordano Bruno 1) disegni e quadri di Tommaso Martines, mentre al civico 21 di via Cavour la sala Laghi ospita i disegni di Giuseppe Emiliani e la sala Ravaglia i dipinti di Leardo Zannoni. Arte anche al Magiomolab, in fondo a corso Farini e al numero 23 di via Aldo Moro.

Aperto con installazioni e spettacoli il teatro comunale, dove domenica mattina saranno assegnati i premi ’Un amico per Russi’ a Rosa Anna Conti, da sempre come politica e volontaria dedita alla comunità, e ’Artoran a Ross’ al docente di fisica e ricercatore Franco Belosi. Alle 21, tutte le sere, dalla Torre dell’orologio si snoda la performance itinerante ’Russi Combray’ a cura di Spazio A. Fra gli altri appuntamenti ci sono la presentazione del podcast ’Non sono degna di te, quando la violenza c’è ma non si vede’ curato da Linea Rosa, venerdi alle 18.30 nel giardino della Rocca Melandri. Giovedì sera alle 19.30 in biblioteca si parlerà invece del libro di Elio Pezzi e Daniele Pompignoli sui cento anni del Russi Calcio, Unione sportiva Russi.

Come insindacabile tradizione la Fira di Sett Dulur si chiude con due grandi attesissimi spettacoli di fuochi d’artificio: alle 23 la domenica sera e alle 22.30 il lunedì.

Claudia Liverani