Da domani un laboratorio per imparare a recitare

Tutti i venerdì dal 15 marzo al 14 giugno, dalle 19 alle 21 presso il Refettorio della Chiesa dell’Osservanza di Brisighella (via F.lli Cardinali Cicognani 37), si terrà il laboratorio teatrale a cura di Beatrice Cevolani e Sabina Laghi ’Accendersi di territorio’. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che si vogliono avvicinare al teatro, anche senza esperienze precedenti. Tra le attività proposte ad ogni lezione: riscaldamento sensoriale e condivisione di tecniche teatrali; esercizi pratici traendo spunto da autobiografie, racconti popolari, testimonianze degli abitanti, autori, con attenzione particolare ai racconti di Italo Calvino; esercizi tecnici di recitazione e di linguaggio poetico. Obiettivi del corso, la stimolazione dell’ascolto di sé e dell’altro, la creazione di un contesto di lavoro che valorizzi la nascita e l’espressione d’immagini e di contenuti personali e lo sviluppo della creatività dei partecipanti. Il laboratorio si concluderà con un’azione scenica, prevede 28 ore di lezione più prova generale e spettacolo finale. Numero partecipanti minimo: 10; massimo: 20. Tessera iscrizione alla Libera Università per Adulti–Faenza APS euro 15. Quota partecipazione euro 150 iva inclusa. Per informazioni e iscrizioni: Libera Università per Adulti di Faenza: 0546-21710, ufficio Cultura Comune di Brisighella: 0546-994405.