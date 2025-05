Da domani visite guidate al museo Classis

Da domani al 2 giugno il museo Classis sarà aperto al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 17. Durante il weekend, inoltre, è in programma un ciclo di visite guidate mirate ad approfondire alcune sezioni del museo attraverso racconti tematici, sviluppati all’interno del percorso espositivo, per comprendere la storia e l’evoluzione del nostro territorio da molteplici punti di vista. Di seguito il calendario di visite: domani alle 15.30: ’Flotta e marinai’, domenica 1 giugno alle 11: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’. Lunedì 2 giugno alle 11: ’Flotta e marinai’. Punto di incontro: biglietteria del Museo Classis (via Classense 29) Prenotazione consigliata: tel. 0544-473717. Info: www.ravennatica.it Ravennantica segnala anche che la Domus dei Tappeti di Pietra, da domani al 2 giugno, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 17. Per informazioni e prenotazioni: 320à-9539916; prenotazioni@ravennantica.org, oppure su www.ravennantica.it.