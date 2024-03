Da domenica è Settimana Voltanese

È iniziato il conto alla rovescia in vista della 38esima edizione della ‘Settimana Voltanese’, manifestazione all’insegna di cultura, spettacolo e sport, organizzata dalla Consulta decentramento di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lugo. Il primo appuntamento è domenica alle 14.30 quando, nel parco adiacente la palestra, andrà in scena il Carnevale dei Ragazzi con lo spettacolo del ‘Mago Lidio con la D’, l’animazione e il truccabimbi a cura di Eleonora Bonincontro. Martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe, alle 9.30 parte una pedalata dalla chiesa di Voltana per quella di San Giuseppe a Chiesanuova, con messe nel Circolino alle 10 e alle 19 celebrata dal vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti. Il vescovo sarà presente anche alle 20 per un momento conviviale alla ‘Casa del Bambino’ di Voltana. Venerdì 22 alle 20.45, a Villa Ortolani, Mirco Villa presenta il libro ‘Perchè Dante ha in mano la Luna?’, percorso fotografico e astronomico sul viaggio di Dante. Fino al 30 marzo, sempre a Villa Ortolani, sarà possibile visitare la mostra fotografica, a cura di Mirco Villa, dal titolo ‘I colori della Luna’, con immagini tratte dal libro. Mercoledì 27 alle 21 alla Cà Vecchia, ‘Omaggio a Luigi Soldati: l’uomo, il fabbro, il poeta’. A coordinare la serata, che vedrà un intervento di Giuseppe Bellosi nonché letture di Gianni e Paolo Parmiani, sarà Paolo Gagliardi. Venerdì 29 marzo alle 19.30 alla Cà Vecchia ‘E mègna pu te’ (all you can eat...alla romagnola).

La Settimana Voltanese proseguirà giovedì 4 aprile alle 21 a Villa Ortolani con ‘Le poesie di Saturno Montanari’ (Mimesis 2022), dialogo tra Daniele Serafini e Mario Giosa, curatore del volume. Domenica 7 aprile alle 10.15, a Villa Ortolani, s’inaugura la mostra di Franco Donati dal titolo ‘Corpo a corpo con la Vita’, opere su carta a cura di Carmine Della Corte e Aldo Savini. Mostra che sarà visitabile fino all’11 maggio dal lunedì al sabato (tutte le mattine), su appuntamento telefonando allo 0545.299555. Alle 10.45, poi, presentazione dell’Almanacco di Voltana. Venerdì 12 aprile alle 10.15, nella piazzetta Staffette Partigiane, celebrazione della Liberazione di Voltana. Diversi altri gli eventi che saranno resi noti volta per volta: Motosalsicciata (11-12-13 aprile), ‘Una vita migliore per tutti’ (parco Cà Vecchia domenica 21 dalle 10), inaugurazione casetta scambialibri (23 aprile alle 10.30 nel parco adicente la palestra), ‘E mègna pu te’ (venerdì 26 alle 19.30 a Cà Vecchia’ e Young Day ‘In gioco per gioco’ (11 maggio dalle 10 fino a sera al parco Villa Ortolani e Scuderie) con Cà Vecchia Street food per tutta la giornata. Fino al 24 marzo luna park in piazza Unità.

