Da domenica stalli per taxi e autobus

È già in parte superata la necessità di riordinare al terminal crociere di Porto Corsini gli spazi riservati a taxi, mezzi a noleggio con conducente e autobus posta nei giorni scorsi nelle riunioni intercorse tra l’assessore comunale alle Attività produttive e Porto Annagiulia Randi e le associazioni di categoria.

Infatti, dalla prossima domenica 6 agosto lo spazio a sinistra dell’ingresso del terminal, a fianco della casetta dello staff, sarà dedicato proprio a questo. "È già asfaltato, stiamo definendo la quantità di stalli per ciascuno dei tre servizi, e con l’arrivo della prossima nave, nel weekend, la situazione sarà più ordinata", anticipa Anna D’Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port. Resta da chiarire come gestire i fenomeni di abusivismo più volte segnalati, eventualmente in collaborazione con la Polizia locale, e soprattutto come smaltire le file di autobus che probabilmente si formano per i tempi di guida e di riposo degli autisti.