Da Eber sostegno ad aziende e dipendenti alluvionati

L’Eber, Ente Bilaterale dell’artigianato dell’Emilia-Romagna, ha deciso di mettere a disposizione un fondo a tutela del reddito dei lavoratori delle aziende artigiane e delle imprese colpiti dalle alluvioni del 2 e 3 maggio. Il fondo interverrà con tre prestazioni: per le imprese con un contributo per il ripristino dellì’attività aziendale fino a 15.000 euro delle spese documentate, per i lavoratori con un contributo una tantum di 800 euro per far fronte al ripristino delle abitazioni e di un importo pari a quanto previsto dall’ammortizzatore sociale nazionale per le giornate di mancato lavoro per chi è stato impossibilitato a raggiungere i luoghi di lavoro. Info: www.confartigianato.ra.it