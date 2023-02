Da Faenza a Singapore e ritorno "Studio materiali per il fotovoltaico"

Da Faenza a Singapore e ritorno: quando l’Italia del lavoro è più attrattiva dell’estero. Un tema legato a uno degli stereotipi e forse delle realtà più note nel mondo del lavoro post universitario, di cui si discute da anni, è quello dei ‘cervelli in fuga’: giovani laureati che, dopo aver fatto i conti con contratti di ricerca rinnovati di anno in anno, di incarico in incarico, si vedono costretti a dotarsi di passaporto e volare verso università o aziende all’estero. Vero, ma non sempre. Almeno non nel caso del faentino Daniele Cortecchia, che ha fatto un percorso contrario, con la speranza che non sia l’eccezione che conferma la regola. Daniele Cortecchia, dopo essersi diplomato al liceo scientifico Torricelli di Faenza nel 2007, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi al corso di laurea triennale in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche di Faenza del Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’ dell’Università di Bologna. Durante questo periodo Cortecchia ha mosso i primi passi nel campo scientifico inerenti ai suoi studi, svolgendo un tirocinio all’Istec-Cnr nel campo del fotovoltaico, dove ha studiato celle solari di nuova generazione. Daniele ha poi proseguito il percorso di studi con la magistrale in Chimica Industriale nell’ateneo...