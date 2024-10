Da Faenza ai Caraibi per la regata transatlantica

Una barca in legno tutta faentina costruita secondo i dettami della marineria classica parteciperà alla mini-transat 2027, la regata transatlantica in solitaria dalla Francia ai Caraibi. Per Faenza, prima volta in assoluto a partecipare a questa competizione nautica, ci sarà ‘Romagna Mia’ uno scafo che fa parte del progetto di un ingegnere elettronico faentino con il pallino per la nautica tradizionale, Andrea Foschini. "L’idea – spiega Foschini – nasce dalla mia passione di una figura fondamentale nel mondo della costruzione navale tradizionale e che mi ha sempre affascinato, quella del ‘maestro d’ascia’, artigiano che realizzava le imbarcazioni rigorosamente in legno". Foschini per la traversata ha lanciato il progetto ‘Vela e legno’ attraverso il quale costruire a mano e armare uno scafo da 6 metri e mezzo. "L’intenzione – continua – non è tanto vincere quanto portare fino ai Caraibi un messaggio di solidarietà, perseveranza, sostenibilità e artigianalità. Vela e legno, infatti, più che una impresa è un’iniziativa che vuol coinvolgere giovani e meno giovani, trasmettendo loro i valori del lavoro manuale, della passione e della perseveranza. La barca sulla quale abbiamo scelto di fare la traversata è un mini-transat di appena sei metri e mezzo, nata dai disegni di piccole imbarcazioni francesi che hanno fatto la storia della navigazione trasoceanica e che verrà realizzata collaborando con il laboratorio sociale faentino ‘Restart’ dove ragazzi con fragilità hanno l’opportunità di contribuire attivamente al progetto, acquisendo competenze tecniche, sviluppando nuove abilità e approcciando il tema della gestione di una squadra sportiva". La barca ha già un nome: ‘Romagna Mia’, disegnata con linee classiche, ma realizzata con materiali e tecnologie all’avanguardia. I colori saranno, neanche a dirlo, quelli ufficiali della Romagna, il giallo e il rosso e il simbolo della caveja, un omaggio alle tradizioni non solo marinare della regione.

L’imbarcazione è progettata per affrontare le sfide dell’Atlantico, garantendo sicurezza e performance. "L’itinerario – continua Foschini – prevede la partenza dalla Romagna, da Cervia per un trasferimento/allenamento fino alle coste delle Bretagna, da cui partirà la regata vera e propria, con tappa alle Canarie, per poi affrontare la traversata oceanica fino ai Caraibi". All’equipaggio aspetteranno 30 giorni di traversata trans-oceanica, vento permettendo, di notti stellate sospinto dal soffio dell’Aliseo. L’obiettivo sarà, non solo completare l’impresa, ma anche promuovere i valori della sostenibilità, della formazione dei giovani e della valorizzazione del territorio. "I mesi che restano del 2024 e il 2025 – conclude Foschini – saranno dedicati alla raccolta fondi; la barca verrà costruita nella seconda metà del 2025 e richiederà circa un mese e di lavoro. Nel 2026 e 2027 verranno svolte regate preparatorie mentre la competizione è in programma novembre 2027. La traversata verrà fatta da un solo skipper e già un paio di ragazzi hanno chiesto di poter essere ai comandi di ‘Romagna Mia’. Il progetto ‘Vela e Legno’ è aperto a chi desidera contribuire alla realizzazione di questo sogno; è per questo che Andrea Foschini assieme a Matteo Zinzani e Riccardo Drei sono alla ricerca di sponsor, volontari, maestranze e semplici appassionati che vogliano dare una mano per partecipare a un progetto ambizioso e di valorizzare il patrimonio culturale e nautico della Romagna.