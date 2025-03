Da Faenza alla Toscana, spostarsi è un incubo

La Romagna Toscana, territorio cuscinetto fra il nord e il centro Italia, dove capita che addirittura nella stessa famiglia alcuni abbiano l’accento romagnolo e altri quello fiorentino, sembra essere a un bivio della sua storia. I ripetuti fenomeni estremi abbattutisi negli ultimi due anni sulle montagne poste tra Faenza e Firenze hanno messo le infrastrutture a dura prova, più di quanto potessero sopportare: il risultato è stato il collasso, cominciato il 2 maggio 2023 lungo la ferrovia faentina, e proseguito quindici giorni dopo con gli squarci apertisi sulla provinciale brisighellese all’altezza di San Cassiano. Le piogge dello scorso 14 marzo hanno fatto precipitare la situazione: la quantità d’acqua scaricatasi su Marradi e sulle sue frazioni è stata del tutto inedita, tanto che la strada del Passo della Colla, storica direttrice tra Faenza e Firenze, è punteggiata di frane, talmente importanti da aver imposto la chiusura della direttrice.

Nel mezzo, come ha ricordato pochi giorni fa il presidente della Toscana Eugenio Giani al summit costituito sul tema viabilità, c’è stato il terremoto del novembre 2023, che potrebbe addirittura aver determinato "modifiche morfologiche al territorio" non emerse agli esperti proprio per via dei pochi occhi puntati su un’area dalla ridottissima densità abitativa. Giani ha comunque promesso che la provinciale Marradese riaprirà "entro una decina di giorni", smentendo gli scenari catastrofici che immaginavano una chiusura fino a settembre: per la vallata sarebbe stata qualcosa di simile a una condanna a morte, considerando i periodici stop cui è sottoposta la ferrovia. Linea che, per citare ancora Giani, "ha le ossa rotte".

Il ripristino del collegamento tra Marradi e Borgo San Lorenzo – e quindi tra Faenza e Firenze – rimane ad oggi non prevedibile: l’assessore regionale toscano alle Infrastrutture Stefano Baccelli ha parlato di frane "particolarmente gravi", conteggiate in al momento poco meno di una decina, alcune delle quali potrebbero addirittura aver coinvolto alcuni ponti, negli ‘affacci’ in cui la ferrovia compie brevi tratti all’esterno delle gallerie.

Attualmente quella porzione di territorio è insomma completamente isolata, fatta eccezione per alcuni bus che si limitano a tenere i collegamenti più essenziali; perfino i rifornimenti di carburante ai treni in viaggio sul lato tra Marradi e Faenza – a gestione delle ferrovie toscane – avvengono in territorio romagnolo, non esistendo più un filo diretto con Firenze.

Per quanto la situazione potrà prolungarsi? Giani ha paventato il rischio che la Romagna Toscana – cioè i comuni di Marradi, Palazzuolo e Firenzuola – possano ipotizzare un referendum per il passaggio all’Emilia Romagna: ad oggi l’ipotesi appare però a dir poco remota.

