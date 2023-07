Da Faenza tornano le Settimane Enogastronomiche del Palio del Niballo

Ritornano a Faenza le settimane enogastronomiche del Palio del Niballo. Dopo il rinvio al 22 luglio della giostra a causa dell’alluvione, le corti dei cinque rioni faentini ricominceranno ad ospitare cene alla carta e serate di intrattenimento. Ricco è il menu del rione Rosso, più volte vincitore del Palio di Faenza. La proposta delle cucine rionali prevede infatti un’ampia scelta di gustosi piatti della tradizione romagnola e molto altro.

Dal tagliere di salumi ai prelibati cappelletti al ragù cucinati secondo tradizione, senza dimenticare la carne alla brace, gli arrosticini abruzzesi e i dolci fatti in casa. Previste nel menu anche proposte vegetariane come gli orecchioni burro e salvia, il curzul allo scalogno, e la polenta fritta con il formaggio squacquerone. In via Campidori sarà possibile cenare anche senza prenotazione (ma resta consigliata al numero 349 2565033) scegliendo il proprio turno nelle seguenti fasce orarie: dalle 19,30 alle 21 o dalle 21 alle 23. Le settimane del Palio si terranno dal 10 al 14 luglio e dal 17 al 20 luglio.