Da Fondazione Cassa erogazioni per 3,5 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è intervenuta anche nel 2024 con erogazioni crescenti, sia in termini di contributi diretti sia di investimenti nel patrimonio museale e monumentale della città sia di concessioni in comodato gratuito di edifici all’Università. Ed è questo il risultato del bilancio approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta ora da Mirella Falconi Mazzotti (foto) e nel 2024 da Ernesto Giuseppe Alfieri: nel 2024 sono stati 195 i progetti finanziati (contro i 163 dell’anno precedente ed i 151 di due anni fa) per un importo complessivo di 3.541.770 euro, anch’esso in crescita negli ultimi due anni rispetto ai 3.315.217 del 2023. Grazie ai dividendi crescenti della Cassa di Ravenna, di cui detiene il 49,74% delle azioni, la Fondazione nel 2024 ha potuto rafforzare ulteriormente il proprio sostegno.