Da Gaza a Cervia a 5 anni per vedere il mare

La storia di Ahmed è quella di un bambino che, dopo avere vissuto la sofferenza di Gaza, ha realizzato il sogno di vedere il mare. Ahmed è un bambino palestinese di 5 anni arrivato in Italia attraverso un corridoio umanitario. Originario di Gaza, sotto i bombardamenti ha perso entrambe le gambe. Parte della sua famiglia si trova ancora nella sua città natale. Il bambino oggi vive a Bologna e grazie all’impegno dei medici volontari ’Sanitari per Gaza’ e del gruppo ‘Bologna per Gaza – Volontari in rete’ sta imparando di nuovo a camminare con protesi temporanee. Ai volontari che lo seguono Ahmed aveva espresso il suo grande sogno: vedere per la prima volta il mare. Così, grazie all’impegno del gruppo ‘Bologna per Gaza – Volontari in rete’, di Alessia Arcolaci giornalista di Vanity Fair e Domani, originaria di Cervia, e dell’assessora comunale alla Pace Michela Brunelli, il desiderio di Ahmed si è avverato. Ahmed ha trascorso a Cervia alcuni giorni di vacanza. Il bambino e i suoi famigliari, seguiti da Alessia e da alcuni volontari, sono stati ospiti dell’Hotel Al Faro a Borgomarina e hanno trascorso le giornate nella spiaggia attrezzata del Bagno Sorriso.

Giornate durante le quali il bambino e i suoi famigliari hanno potuto trascorrere momenti in un ambiente sereno e accogliente. Molto toccante è stato il momento in cui Ahmed e la sua famiglia hanno incontrato il sindaco Mattia Missiroli e l’assessora Michela Brunelli. "Cervia ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità nell’accoglienza e nella solidarietà. Quando ci hanno parlato del sogno di Ahmed, ci siamo subito attivati per accogliere questo bambino e i suoi familiari e cercare di donare loro qualche attimo di serenità".

"La storia di Ahmed – prosegue – è la testimonianza della sofferenza che sta vivendo tutto il popolo di Gaza e conoscere lui e la sua vicenda ci ha fatto sentire ancora più partecipi e solidali alla tragedia palestinese – ha spiegato l’assessora alla Pace e Cooperazione internazionale Michela Brunelli. – È veramente inaccettabile che un popolo, e in particolare i bambini, debba vivere questo dramma. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso che il sogno di Ahmed si realizzasse, in particolare gli imprenditori Paola Pirini e Roberto Viroli per la loro grande disponibilità".

Ilaria Bedeschi