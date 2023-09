Da giovedì buon cibo e musica

Il programma della Sagra del ranocchio.

Tutte le sere da giovedì 14 stand gastronomico a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo dalle 12 con risotto alle rane, rane fritte e al sugo, garganelli al ragù, polenta, salsiccia ai ferri, arrosti, patate fritte, tagliere romagnolo, dolci vari e tanto altro. Per asporto l’apertura sarà alle 18.30 e la domenica a pranzo alle 11.30.

Sul palco in piazza Foresti ogni sera uno spettacolo diverso: giovedì e alle 21 Beetales; venerdì alle 21 Tequila Sunrise e Eagles Tribute Band; sabato alle 15 raduno auto e modo d’epoca e alle 21 Mucca Dance Show; domenica dalle 9 alle 12 passaggio del Gran premio Nuvolari con sosta e timbro, alle 18 Basterdjazz e alle 21 sfilata di moda, finale regionale "La + bella dell’Emilia Romagna"; lunedì 18 la sagra si concluderà con Magiche Note, esibizione degli alunni della scuola primaria e ragazzi della scuola di musica. Tutti i giorni in via Garibaldi il mercatino di hobbystica collezionismo e riuso, a partire dalle 18.30 (domenica dalle 15).