Da giugno il Gruppo estivo all’oratorio don Bosco

Lunedì inizia presso l’oratorio Don Bosco di via Antica Milizia 54, annesso alla parrocchia di San Simone e Giuda, il Gruppo estivo (Grest). Si tratta di un’iniziativa riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con momenti strutturati di attività e gioco sotto la guida di giovani animatori ed educatori adulti. I salesiani ospiteranno nelle loro strutture ragazzi che diversamente sarebbero a casa da soli o affidati ai nonni, consentendo così momenti di aggregazione tra coetanei e nello stesso tempo un aiuto alle famiglie. Il Gruppo estivo della parrocchia ravennate aderisce al progetto della Regione che prevede il riconoscimento di un contributo economico alle famiglie per l’abbattimento delle rette di frequenza dei Centri estivi. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Segreteria parrocchiale, in via Antica Milizia 54, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Info allo 0544-470345 o in www.salesianiravenna.it. Si accettano iscrizioni fino all’esaurimento posti.