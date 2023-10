Da Haydn a Brahms. La pianista Sofia Donato domani alla sala Corelli

Alla sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna prosegue la rassegna ‘Giovani in Musica’ dell’associazione Angelo Mariani che domani pomeriggio alle 17 ospiterà la pianista Sofia Donato. La pianista interpreterà Sonata in mi minore di Franz Joseph Haydn, Fantasia in fa diesis minore opera 28 di Felix Mendelssohn, Scherzo in si minore opera 4 di Johannes Brahms, Sei pezzi per pianoforte di Ottorino Respighi e Sonatina opera 40 di Maurice Ravel.