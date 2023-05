Da ieri attivo punto informativo

Procedono i lavori di sgombero e pulizia per le strade di Sant’Agata sul Santerno. L’alluvione ha coinvolto la quasi totalità della popolazione: circa 2700 abitanti su 2900. È attivo da ieri un punto informativo per tutte le segnalazioni dei cittadini allestito presso la sede comunale provvisoria, nel plesso scolastico di via Roma 6. Per qualsiasi richiesta di informazioni è inoltre attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17 il numero di telefono 333 2478238. "I volontari in questi giorni hanno dato un aiuto straordinario a tutti i santagatesi colpiti, questa solidarietà è una spinta fondamentale per potersi rialzare e ne saremo eternamente grati", ha ribadito il sindaco Enea Emiliani. Per canalizzare al meglio queste preziose energie in maniera sinergica con la Protezione civile è disponibile un portale online rivolto ai volontari, www.volontarisos.it, dove ci si può registrare e segnare il territorio per il quale si vuole dare la propria disponibilità. concreto alla ricostruzione del paese di Sant’Agata, una volta che saranno terminate le operazioni di sgombero e pulizia.

Per le emergenze, contattare i seguenti numeri di pronto intervento: gas 800 713 666; servizi idrici 800 713 900; teleriscaldamento 800 713 699.

Informazioni costantemente aggiornate sono disponibili al link www.gruppohera.it-emergenza-maltempo-in-emilia-romagna.

Si informano tutti i cittadini e le imprese che hanno subito danni per l’alluvione che non sono ancora disponibili moduli definitivi o informazioni precise per presentare richiesta di risarcimento dei danni. In attesa di avere indicazioni si raccomanda di documentare il più possibile i danni subiti con foto eo video ai luoghi e anche a singoli oggetti.

Per quanto riguarda i rifiuti si chiede di esporli su suolo pubblico, in luoghi accessibili da mezzi di grandi dimensioni, evitando di appoggiarli a recinzioni e di accatastarli sotto alberi, portici o cavi aerei, davanti a contatori, a ridosso degli idranti, di paletti para-pedoni, pali di lampioni o della segnaletica. Per le emergenze, contattare i seguenti numeri di pronto intervento: gas 800 713 666; servizi idrici 800 713 900; teleriscaldamento 800 713 699.