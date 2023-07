Da ieri il faentino Carlo Dall’Oppio è capo nazionale dei vigili del fuoco

L’ingegnere faentino Carlo Dall’Oppio è da ieri ufficialmente capo del corpo nazionale dei

vigili del fuoco. La cerimonia di insediamento si è tenuta alle 9.30 alle scuole centrali Antincendi alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La nomina è arrivata martedì scorso dal consiglio dei ministri su proposta dello stesso Piantedosi. Dall’Oppio ha sostituito il collega Guido Parisi, che va in pensione.

Nato a Faenza nel 1959, il nuovo comandante nazionale è entrato nei vigili del fuoco 35 anni fa ed è stato nominato dirigente superiore nel 2011 e dirigente generale nel 2020. Di recente è stato direttore regionale per il Piemonte e poi dell’Emilia Romagna, regione nella quale ha gestito la recente emergenza alluvione. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi e prestigiosi incarichi che gli hanno consentito di sviluppare e perfezionare eccellenti doti operative e manageriali. Stimato e apprezzato da colleghi, superiori e collaboratori, spesso ha collaborato con la procura di Ravenna in qualità di consulente per casi legati a incendi sovente di particolare complessità.

Di lui, il capo del Dipartimento Laura Lega ha detto: "Il prestigioso incarico conferitogli dal Governo conferma le sue eccellenti qualità che gli consentiranno di dirigere il Corpo con competenza, impegno e responsabilità in una fase importante e strategica per le numerose attività in programma e per le prossime sfide istituzionali finalizzate a qualificare, formare e professionalizzare ancora di più il Corpo nazionale e i vigili del fuoco".

Anche il ministro Piantedosi ha rivolto al neo-comandante "complimenti e auguri di buon lavoro. Grazie alla riconosciuta competenza, alla elevata professionalità e alla lunga esperienza maturata nel corso di numerosi e delicati incarichi - ha aggiunto -, saprà svolgere al meglio, al servizio del Paese e della sua comunità, il nuovo prestigioso mandato che gli è stato affidato". Parole analoghe di elogio sono giunte dal sottosegretario all’Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco, il quale ha sottolineato come l’ingegnere faentino abbia di recente "coordinato la complessa e articolata macchina dei soccorsi durante la disastrosa alluvione che ha colpito drammaticamente quel territorio".