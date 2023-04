"Da inizio anno una violenza ogni 15 giorni"

Una, in media, ogni 15 giorni. Sono sette dall’inizio del 2023 le donne che sono state prese in carico dal Pronto Soccorso di Faenza, per le quali sono state attivate le procedure legate alla violenza di genere. Ad annunciare il dato, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Com’eri vestita’, visitabile alla Molinella, è stata Mirella Barbieri, referente della rete territoriale antiviolenza per il Pronto Soccorso di Faenza. "Ogni anno – spiega Mirella Barbieri –, in Pronto Soccorso contiamo tra i 50 e i 60 casi attribuibili a violenza familiare, violenza sessuale, o assistita violenza nel caso di minori. Nel 2022 solo a Faenza sono stati 52 i casi (uno in media alla settimana, ndr), nel 2021 invece erano 47. Seguo questa problematica ormai da vent’anni, e il fenomeno non è mai scomparso. Quei 7 casi dall’inizio del 2023 contano solo le persone che sono passate dal Pronto Soccorso, e non tengono conto invece delle donne che sporgono denuncia alle forze dell’ordine o che si rivolgono alle associazioni dedicate senza necessariamente passare per i servizi sanitari".

In ciascun caso il personale applica una procedura specifica: "Come Ausl Romagna abbiamo una rete di protezione della donna e dei minori – prosegue Barbieri –, e una procedura comune a tutti gli ospedali. Si tratta di un percorso dedicato che viene attivato dagli operatori sanitari che riscontrano segni di violenza fisica o segnali psicologici in base a una serie di elementi specifici. L’utente in questione non viene quindi lasciata in accettazione ma viene accompagnata in un ambulatorio dedicato e in quello spazio viene prima valutata clinicamente dal personale attraverso l’anamnesi di routine. Inoltre viene lasciata libera di raccontare l’evento. Dopodiché si guardano le situazioni emergenti, si provvede agli esami clinici e successivamente, con il consenso della donna, si procede anche alla documentazione fotografica che sarà allegata alla pratica del Pronto Soccorso, e che potrà essere utilizzata anche in sede giudiziaria".

Infine, come spiega la referente faentina, è previsto l’intervento sempre consensuale di Sos Donna. "Abbiamo un telefono operativo H24, che consente alla donna di essere accolta in un rifugio protetto, e di sopperire quindi anche ai bisogni non sanitari. La donna ha inoltre la possibilità di prenotare l’appuntamento con lo psicologo". A rivolgersi al Pronto Soccorso non necessariamente sono solo utenti del territorio "A volte per una questione sicurezza si rivolgono a una struttura diversa dalla zona di residenza, ma è meno frequente". Di particolare rilevanza è infine l’apporto delle associazioni come Demetra a Lugo, Linea Rosa a Ravenna e Sos Donna a Faenza, che operano in rete tra loro e insieme alle forze dell’ordine, alle strutture sanitarie e ai servizi sociali. Solo a Faenza le donne per cui sono attivi percorsi risultano 63, delle quali 21 dall’inizio del 2023. Numeri purtroppo in linea con i casi presi in carico dagli operatori sanitari del nosocomio e che sono da leggersi in una sola chiave: il fenomeno della violenza di genere non accenna a diminuire.

