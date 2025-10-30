"Da Lugo a Roma a piedi per la lotta contro il cancro"

Seicento chilometri, 31 tappe, un mese di cammino. Roberta Mengozzi, 58 anni, volontaria dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) di Lugo, è arrivata domenica scorsa in Piazza San Pietro, a Roma, dopo aver percorso la Via di San Francesco. La sua impresa, ribattezzata ‘Passi di Speranza’, è diventata una marcia di solidarietà per la ricerca contro il cancro: un pellegrinaggio che ha raccolto quasi 2.500 euro grazie a 96 donatori. "L’idea è nata lo scorso dicembre, quando all’udienza del Papa ho sentito per la prima volta il motto del Giubileo 2025 ‘Pellegrini di Speranza’ — racconta Roberta —. Mi ha ispirato a progettare un viaggio che non fosse solo per me, ma anche per chi lotta ogni giorno contro la malattia". Da Lugo, ha raggiunto Dovadola, poi La Verna, Gubbio, Assisi, Spello, Spoleto, Rieti, fino al Vaticano: "È stata un’esperienza intensa, faticosa, ma piena di incontri, di fede e di gratitudine". A spingerla lungo la strada, oltre alla spiritualità e ai paesaggi francescani, la consapevolezza che ogni passo avrebbe aiutato qualcuno: "Quando la fatica si faceva sentire, pensavo alla raccolta fondi, a chi mi scriveva per incoraggiarmi. È stata la mia forza". Non sono mancate le difficoltà: la pioggia, il vento, le salite dell’Appennino tosco-romagnolo e un ginocchio infiammato: "Ho avuto paura di non farcela, ma ho imparato che la speranza è più forte del dolore". Durante il cammino, Mengozzi racconta di aver vissuto momenti che le sono rimasti nel cuore: "Alla quinta tappa mi sono fermata a Corniolo, davanti alla casa natale del professor Dino Amadori, fondatore dello Ior — spiega — Lì ho sentito un segno del destino". E ancora: "Alla decima tappa, tra le montagne verso Anghiari, ho visto arrivare mio marito Giovanni (Fontanieri, ndr) in macchina. Era venuto a sorpresa a salutarmi. È stato uno dei momenti più belli del viaggio". Per tutti noto come ‘Gianni’, anche lui volontario Ior da sette anni come autista per i malati oncologici, ha sostenuto fin dall’inizio l’iniziativa della moglie.

"Conosce bene il valore di questa associazione e sa che ogni euro donato arriva dove serve davvero — dice orgogliosa Roberta —. Sapere di camminare anche per lui, per tutti i pazienti che accompagna ogni giorno, mi ha dato ancora più forza". Lungo la strada, la 58enne ha incontrato altri pellegrini, condiviso rifugi e parole, e trovato conforto nelle piccole gentilezze: "A Città di Castello, in Umbria, ho avuto un problema al ginocchio, ma proprio lì Angelica, la proprietaria dell’ostello, si è fermata per aiutarmi. Momenti così ti ricordano quanto l’umanità sia preziosa". Alla fine del percorso, quando ha ricevuto il "testimonium" che certifica il pellegrinaggio, Roberta ha voluto ringraziare chi l’ha seguita, ha donato o l’ha incoraggiata: "Ho capito che non ero mai sola — conclude — dietro a ogni mio passo c’era un pezzetto di speranza condivisa". Una speranza che, passo dopo passo, da Lugo è arrivata fino a Roma, trasformandosi in un gesto concreto di amore, solidarietà e impegno per chi combatte ogni giorno contro il cancro.

Lorenzo Pastuglia