Da lunedì il porta a porta estivo nei 9 lidi ravennati

Da lunedì prossimo partirà il calendario estivo di raccolta dei rifiuti nei lidi ravennati, dove il porta a porta è iniziato il 6 giugno 2022. Per far fronte alle esigenze della stagione turistica, fino al 30 settembre, per le attività aumenteranno le frequenze di raccolta di tutti i tipi di rifiuto: l’organico verrà ritirato tutti i giorni, l’indifferenziato 4 volte la settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), la carta 3 volte la settimana (martedì, venerdì e domenica), la plasticalattine 5 volte la settimana (a seconda del calendario: Lidi nord e Lidi sud), e il vetro 3 volte la settimana (sempre a seconda del calendario). Infine, il cartone, viene raccolto 6 giorni su 7 (martedì escluso). Nello stesso periodo anche la frequenza della raccolta stradale aumenta per tutte le tipologie (carta, plasticalattine, vetro e vegetale).

La raccolta domiciliare è di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza. Per le utenze domestiche di Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio, la raccolta dei rifiuti urbani viene gestita con porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti. Per i cittadini di Lido di Dante e per le utenze non domestiche di tutti i lidi, il porta a porta è integrale e riguarda tutti i tipi di materiali: organico, cartacartone, plastica, vetro e indifferenziato. L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata con contenitori stradali è dedicata unicamente alle famiglie, per le quali è prevista la raccolta porta a porta di tipo misto (raccolta domiciliare dell’organico e dell’indifferenziato). Per le attività è attivo invece il servizio porta a porta integrale, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i tipi di rifiuto: non è quindi previsto che le attività conferiscano all’interno dei cassonetti stradali, per non saturarne la capienza riservata alle utenze domestiche. Inoltre, si ricorda che le ditte di giardinaggio hanno canali a loro dedicati.

Nei lidi si riscontrano abbandoni di scarti vegetali, vicino ai cassonetti, o ammucchiati sul ciglio della strada, quando è a disposizione per gli utenti il servizio gratuito di ritiro a domicilio di Hera prenotabile tramite il numero verde 800.999.500 o tramite l’App il Rifiutologo. Per i cittadini non residenti che, alla fine della vacanza o del weekend, hanno bisogno di gettare organico o indifferenziato, non potendo esporli in strada, per il passaggio della raccolta domiciliare, sono state collocate in tutti e nove i lidi ravennati le Eco Smarty (casette informatizzate). Per chi non avesse ancora provveduto al ritiro dei kit, è possibile recarsi presso le stazioni ecologiche del territorio comunale.