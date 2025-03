Da lunedì lavori sulla Classicana. Inevitabili rallentamenti al traffico

Al via da lunedì, condizioni meteo permettendo, i lavori di riasfaltatura su alcune strade dell’area portuale. Il principale intervento interesserà via Classicana lungo le corsie di uscita dal porto, in particolare nel tratto compreso tra via Piomboni e l’inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. Ulteriori lavori saranno eseguiti su via Darsena San Vitale, nel tratto che va dalla rotatoria fino al ponte e su tratti specifici di via Paleocapa.

"Si tratta dei lavori annunciati qualche settimana fa – sostiene l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che consentiranno di migliorare e rendere funzionale la viabilità del porto, contribuendo così a un notevole risanamento dell’infrastruttura viaria". Sono già in corso i lavori preliminari di pulizia delle strade e delle banchine, in particolare lungo via Classicana, accanto alla canaletta di scolo, per favorire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. Durante il periodo di esecuzione dei lavori, potrebbero verificarsi deviazioni e rallentamenti del traffico ma l’accesso alle attività portuali sarà sempre consentito.

Si prevedono possibili rallentamenti anche alle linee del trasporto pubblico locale coinvolte, ma il servizio è garantito. Nei tratti interessati sono presenti due fermate del TPL, quella “San Vitale Docks Cereali”, che non subisce modifiche, mentre l’impianto dell’altra “Porto San Vitale Fr Metalsider” sarà sospeso solo per la durata dei lavori corrispondenti e gli utenti potranno usufruire dei restanti impianti di fermata attivi. Il valore degli interventi approvati qualche giorno fa dalla giunta è di un milione di euro. La durata prevista dei lavori è di circa 4 settimane.