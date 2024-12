Da lunedì parzialmente chiusa per lavori

Dal 9 dicembre e fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 31 gennaio, la ciclopedonale Naviglio-Zanelli sarà chiusa per consentire l’esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza e l’incremento della resilienza idrico-idraulica del comparto del Fosso Vecchio. Il tratto interessato è quello di Bagnacavallo che fiancheggia il canale Naviglio dalla rotatoria di via Cogollo-via Buozzi fino al primo collegamento con la via Naviglio. La ciclopedonale verrà temporaneamente riaperta dal 24 al 30 dicembre e nei giorni festivi compresi tra l’1 e il 6 gennaio.