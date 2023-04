Da lunedì rimossi i cassonetti

A oltre un mese dall’attivazione, avvenuta il 27 febbraio, il sistema di raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ entra nel vivo; da lunedì 3 aprile inizierà gradualmente la rimozione dei cassonetti nella zona residenziale e nell’abitato di Marzeno, mentre rimane esclusa la parte di Borgo Durbecco, servita dal ‘porta a porta’ misto. Ad oggi i kit per il nuovo sistema di raccolta, che copre l’intero territorio comunale – per un totale di 24 mila utenze – sono stati consegnati ad oltre l’85% degli interessati: oltre 3.200 quelli distribuiti presso la Casa Smeraldo nel centro fieristico di via Risorgimento e quasi 1.900 nella stazione ecologica.