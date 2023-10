Da lunedì sarà attivo il nuovo autovelox sulla ‘Bastia’

Due nuovi autovelox fissi, installati dalla Provincia di Ravenna, saranno attivi a partire da lunedì 23 ottobre. I due apparecchi si trovano uno sulla provinciale ‘Bastia’ al chilometro 9+404, direzione Sant’Agata sul Santerno in località San Bernardino di Lugo, e uno sulla provinciale ‘Casolana’ nella direzione di marcia verso Riolo Terme, al chilometro 1+622 nel Comune di Castel Bolognese. Lo strumento situato a San Bernardino, si propone come finalità principale di far diminuire la velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio con la strada provinciale San Bernardino. In questo tratto di strada è presente il limite di velocità di 70 kmh e sono stati installati i cartelli di segnalazione della postazione di rilievo della velocità allo scopo di informare preventivamente dell’installazione anche se non ancora attivata. Anche per lo strumento situato a Castel Bolognese la finalità principale è di far rispettare il limite di velocità dei veicoli prima dell’incrocio con la strada provinciale Girona Biancanigo, posto in curva. In questo tratto di strada è presente il limite di velocità di 70 kmh e sono stati anche qui già installati i cartelli di segnalazione della postazione di rilievo della velocità allo scopo di informare preventivamente gli utenti della strada.

Il Codice della Strada prevede, per l’infrazione al limite di velocità, sanzioni differenziate che vanno dai 42 euro per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite. In base al tipo di infrazione e alla velocità rilevata, é inoltre prevista la decurtazione da 3 a 10 punti dalla patente oltre alla sua sospensione che, in certi casi, può arrivare a 12 mesi.