Da Lynch a Infascelli, che menù per i cinefili

Ricco il programma del Ravenna Nightmare Film Fest al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze. Alle 14, all’interno del Concorso Internazionale Lungometraggi, proiezione di ’My Mother’s eyes’ di Kushida Takeshi (Giappone, 2023, 94’). La storia, in sintesi è questa: madre e figlia, entrambe violoncelliste, si ritrovano, in circostanze

terribili, a condividere la medesima visione dell’universo grazie ad un futuristico dispositivo ottico. Alle 16 per ’Contemporanea’, proiezione di ’LynchOz’ di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti, 2022, 108’).

Questo documentario immerge lo spettatore nell’universo inquietante e fiabesco del regista David Lynch, ripercorrendo la sua lunga fascinazione per Il Mago di Oz, celebre film di Victor Fleming. Alle 18 in Ottobre Giapponese ’We are human!’ di Ko Chanyu (Giappone, 2022, 99’). Il documentario mostra la durissima e costante discriminazione subita dai lavoratori stranieri in Giappone, con una particolare attenzione nei confronti della xenofobia messa in atto dalle istituzioni. Alle 21 (Concorso Internazionale lungometraggi) ’5 Outlaws’ di Joey Palmroos e Austen Paul (Finlandia, 2023, 78’). Il film racconta di un manipolo di cowboy fuorilegge scopre che il bottino proveniente dal loro assalto al treno è sparito. Segue incontro con il regista. Allo Chalet Ravenna alle 18 incontro dal titolo ’Kathryn Bigelow - l’arte del dinamismo plastico’, a cura di Antonio Pettierre e Fabio Zanello (Falsopiano, 2023). Pettierre e Mariangela Sansone presenteranno la monografia dedicata alla regista. Domani sempre al Palazzo del Cinema e dei Congressi alle 14.30 per ’Ottobre Giapponese’ il film ’Tocka’ di Yoshitaka Yamada (Giappone, 2023, 119’): tre anime dannate vagano nel Nord del Giappone, trascinando con sé i loro drammi.

Il film sarà presentato da Marco Del Bene, direttore artistico del festival Ottobre Giapponese. Alle 17 Masterclass Cinema e Filosofia su ’Di cosa parliamo quando parliamo di Barbie?’ con un’analisi sul film di Greta Gerwig. Alle 18.30 in concorso ’Zaman Dark’ di Christophe Karabache (Libano, 2023, 93’) sulla crisi sociale, politica ed economica libanese (seguirà incontro col regista). Alle 21 per gli incontri letterari presentazione di Now, here, nowhere - ora, qui, da nessuna parte’ di Alex Infascelli (Harper Collins, 2022). Il regista presenterà il suo libro in compagnia di Stefano Bon e di Nevio Galeati. Alle 21.30 proiezione di ’ Kill me if you can’ di Infascelli, che riceverà la Medaglia al Valore del festival. Il 31 ottobre 1969 un uomo armato dirotta un jet in partenza da Los Angeles e diretto a San Francisco. Si tratta di Raffaele Minichiello, che il regista ha intervistato. Ingresso alle proiezioni 6 euro; ridotto 5.