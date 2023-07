"Da mesi chiediamo un cassonetto per sfalci"

Alla fine dello scorso novembre aveva preso ‘carta e penna’ e a nome sia proprio che di diverse altre persone che risiedono in quella zona, aveva chiesto a Hera che "all’altezza del ‘Big Bar’ di via Roma venga collocato un cassonetto per la raccolta degli sfalci e delle ramaglie, vale a dire nel punto in cui si trovava prima dell’inizio della raccolta differenziata". A intraprendere l’iniziativa era stato Elvidio Borghesi, pensionato che risiede in via Roma ad Alfonsine. Nella missiva l’uomo precisava che "il cassonetto più vicino è posizionato, ora, lungo la stessa via Roma a una distanza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente (metri 500, ndr) e che, lungo la stessa via ed in altre zone della viabilità comunale, sono ubicati cassonetti anche a distanza inferiore rispetto a quella sopra indicata".

Borghesi faceva altresì presente che "molte abitazioni della zona sono dotate di parchi eo giardini che, necessitando di lavori di potatura e raccolta di fogliame, legittimano, sia sotto il profilo giuridico che di merito, il posizionamento del cassonetto richiesto. Confido pertanto in un sollecito e positivo riscontro". Dal giorno in cui il pensionato ha avanzato quella richiesta sono ormai trascorsi otto mesi. "Lo scorso aprile – precisa Borghesi – sono stato contattato da personale dell’Ufficio Lavori pubblici e Verde Pubblico del Comune di Alfonsine, il quale mi ha garantito che entro breve sarebbe stato installato il cassonetto richiesto. Recentemente, lo stesso sindaco, durante un colloquio informale, aveva assicurato che il cassonetto sarebbe stato correttamente posizionato entro i primi giorni di luglio a cura del Comune". Purtroppo non è accaduto. Ma Borghesi non si è dato per vinto: "Infine, ho telefonato ad Angelo Antonellini, assessore con delega al Verde pubblico, senza riuscire a parlare con lui, ma solo con il segretario, ma senza aver risultato. Mi è stato infine riferito che l’eventuale installazione del cassonetto comporterebbe un’ulteriore tassazione a mio carico. A questo punto ho pensato di rivolgermi al Carlino, nella speranza che qualcosa si ‘smuova’. Senza dimenticare che l’area in questione sorge in una zona molto trafficata e priva di illuminazione pubblica, e che quindi recarsi fino ai cassonetti attualmente disponibili è estremamente rischioso".

Luigi Scardovi