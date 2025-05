Da Milano a Ravenna. Treni diretti per il mare

Sedersi sul treno con la valigia (o lo zainetto) a Milano. Attraversare l’Emilia e la Romagna e scendere a Ravenna, dopo poco meno di quattro ore, con un piccolo prezzo: quello del regionale. Quest’estate per la prima volta Trenitalia introdurrà quattro nuovi treni diretti tra il capoluogo lombardo e la nostra città. Due partenze da Milano al mattino: la prima alle 5.15, la seconda alle 11.20. E la sera due possibilità per il rientro: arrivo alle 18.45 e alle 20.50. È la sperimentazione di Trenitalia Tper per quest’estate, "volta a valutare possibili ulteriori collegamenti per l’estate 2026": treni diretti che fermano lungo tutta la costa tra Ravenna e Rimini ogni sabato e domenica, dalla seconda metà di giugno a metà settembre. I dettagli sono in via di definizione, spiegano da Rfi. L’assenza di cambi permetterà di risparmiare circa un’ora per i viaggiatori rispetto allo stesso percorso effettuato con treni regionali con cambio a Bologna. Il prezzo è lo stesso che si paga per percorrere la stessa tratta col regionale, con cambio a Bologna: 25 euro e 20 centesimi. Gli orari sono stati scelti in base a quelli più gettonati: la prima partenza alle 5.15 è pensata "per coloro che desiderano sfruttare a pieno la giornata" e la seconda alle 11.20 "per chi magari ha davanti a sé qualche giorno di vacanza in più" e vuole partire più comodamente.

"La scelta degli orari di partenza dei nuovi collegamenti tiene conto dei numeri dei viaggiatori in salita a Milano sui regionali di Trenitalia Tper – scrive Rfi in una nota – che lo scorso anno, in quelle fasce orarie e quando i collegamenti diretti non erano ancora disponibili, sono stati in media circa 600 il sabato e oltre 450 la domenica. L’obiettivo è incrementare questi numeri grazie a tempi di viaggio ridotti e senza cambi di treno. E per coloro i quali il fine settimana comincia il venerdì pomeriggio, confermato il collegamento diretto Milano – Ravenna – Rimini con partenza alle 18.15 e arrivo a Ravenna alle 22.17 e Rimini alle 23.18".

Superata Ravenna, i treni da Milano proseguiranno verso Rimini e lungo il tragitto si fermeranno in tutte le stazioni intermedie, per facilitare sia i turisti interessati alla città d’arte che quelli partiti per raggiungere le spiagge: Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina e Rimini Torre Pedrera. Sul sito di Trenitalia non è ancora possibili prenotarli, ma trattandosi di regionali il prezzo del biglietto non varia in base al momento in cui viene acquistato.