Da Monteverdi a Mina. È il ’Soqquadro italiano’

La decima tappa del ’Rossini Open’ propone per le 20.30 di stasera al teatro di San Lorenzo di Lugo uno spettacolo del Soqquadro Italiano, gruppo musicale bolognese fondato nel 2011 da Claudio Borgianni e dal cantante Vincenzo Capezzuto. ’Da Monteverdi a Mina, il lungo viaggio nella musica italiana dal ‘600 agli anni ‘60’ è il titolo della serata.

Considerato uno dei gruppi più originali e innovativi dell’odierno panorama musicale europeo nel genere classical crossover, ’Soqquadro Italiano’ apre il suo sguardo a tutti i linguaggi artistici (canto, musica, danza, visual art ecc..). Il repertorio musicale della serata spazierà dalla musica antica, jazz, pop ed elettronica rimanendo sempre aperto ad accogliere nuovi stimoli creativi sia dal punto di vista artistico che produttivo. Una ricerca costante, tra passato e presente, per riscoprire l’originalità e il senso di disordine-ordinato che caratterizza la parola italiano. ’Da Monteverdi a Mina’ è un concerto dedicato alla “canzone italiana”: da Francesco Corbetta e Brba Strozzi a Gino Paoli, da Monteverdi a Paolo Limiti e Bruno Canfora, il programma mette in relazione la musica vocale del XVII secolo con le canzoni d’autore anni ’60.

Il concerto è un percorso, ideato e diretto da Claudio Borgianni, all’interno del repertorio musicale italiano, dagli albori del Seicento fino ad arrivare al grande boom della canzone degli anni ’60. La particolarissima voce di Vincenzo Capezzuto diviene il vero filo conduttore di tutto il concerto.

Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket Giorno di spettacolo un’ora prima dell’inizio del concerto a 13 euro. Info e prenotazioni: 0545-299542- biglietteria@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it