Da musicista a scrittore Godano è una garanzia Show stasera al Peter Pan

Un nome che davvero non ha bisogno di presentazione quello di Cristiano Godano, tra i più importanti della scena musicale italiana degli ultimi trent’anni con la band di culto Marlene Kuntz, a cui ha aggiunto negli anni la carriera di scrittore e poi di solista con l’album “Mi ero perso il cuore” nel 2020.

Quello di stasera al Peter Pan sarà un concerto intimo e avvolgente, dove l’energia e la forza dei Marlene si mischiano con l’animo più poetico del cantante, che si dividerà tra classici della band e suoi brani.

Una tappa imperdibile di una stagione vivacissima per Godano, tra un nuovo album e tournée di successo dei Marlene Kuntz e la recente avventura dedicata a Neil Young creata con “Asso” Stefana.

Molto ricco il programma della serata: si comincia alle 18 con l’aperitivo in spiaggia accompagnato dalle selezioni musicali di Luigi Bertaccini, curatore dell’intera rassegna, che alle 22 scambierà qualche parola con Godano, prima del concerto alle 22.15. Alle 20 Marco Turci conduce “La Radio in Spiaggia” a cura di Melody Box e alle 21.40 ci sarà il live acustico di angelae. Ingresso libero, consigliata la prenotazione ai tavoli per la cena. Il Bagno Peter Pan si trova in viale delle Nazioni 36, a Marina di Ravenna. Prossimo appuntamento mercoledì 19 con Sunset Radio (unica data in Romagna).