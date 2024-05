"Da noi l’unica proposta concreta. Attendiamo un vero confronto"

La bagarre sulle concessioni balneari non finisce. Dopo il sasso lanciato da Alessandro Castagnoli (la cui figlia è candidata in in una lista che supporta il candidato sindaco Mazzolani, ndr) sulla questione torna sia la Cooperativa Bagnini che il candidato di centrosinistra Mattia Missiroli. Iniziamo con la Cooperativa: "Dovevamo dunque fare finta di niente e continuare ad essere bersaglio di una querelle politica e di spregio nei confronti di chi si sta occupando della questione Bolkestein per tutelare gli imprenditori balneari associati? No, la Cooperativa si è difesa e l’avrebbe fatto qualsiasi fosse stata la lista elettorale di appartenenza di queste persone. Certi di aver reagito in modo doveroso a tutela dei nostri soci, auspichiamo che il dibattito politico torni su temi molto più importanti. Restiamo in attesa di un confronto costruttivo, scevro da risvolti politici, sul tema Bolkestein, invece di rincorrere l’operato della Cooperativa, l’unica che ha proposto un progetto pensato per la tutela delle imprese balneari e aperto al tessuto turistico-alberghiero".

Posizione presa anche dal candidato di centrosinistra Mattia Missiroli: "Non entriamo nel dettaglio dell’accaduto e delle accuse anche perché crediamo che la Cooperativa non abbia certo necessità di essere difesa dal sottoscritto ma restiamo davvero stupefatti dalla querelle avviata dalla destra e subito rinfocolata dal candidato sindaco Mazzolani, contro una realtà importate e rappresentativa come la cooperativa bagnini di Cervia che associa praticamente tutte le imprese balneari della città". Sulle promesse "disattese del Governo sul tema Bolkestein", da Mazzolani "non abbiamo ancora sentito una parola".

i.b.