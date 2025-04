Da oggi attivi i varchi della ztl. Ai trasgressori multe da 58 euro

Da oggi a Faenza sono pienamente attivi i varchi della ztl. I quattro occhi elettronici che regolamentano gli accessi in alcune zone del centro storico rileveranno i passaggi dei veicoli e gli accessi abusivi saranno sanzionati con un verbale da 58 euro. Le apparecchiature si trovano in via XX Settembre all’incrocio con via Naviglio, che sarà attivo tutti i giorni festivi compresi, dalle 9 alle 18; in via Santa Maria dell’Angelo all’incrocio con via Cavour, attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 18; in corso Saffi all’incrocio con via Manfredi attivo tutti i giorni della settimana e h24 e in via Pascoli all’incrocio con via Fiera, attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19. L’ingresso nelle ztl con autoveicoli privi di un abbonamento ’Residenti’, di un permesso per il transito in ztl oppure non inclusi nella lista bianca comporterà l’applicazione della sanzione. Sono escluse le biciclette, i monopattini, i ciclomotori e motocicli, che potranno transitare liberamente in ztl. Anche se provvisti di permesso, salvo quelli residenziali, i mezzi a motore targati non potranno accedere alle aree pedonali.

Un’altra importante novità riguarda i parcheggi riservati esclusivamente ai residenti che si trovano in via XX Settembre nel tratto tra via Naviglio e Corso Garibaldi e in via Severoli e in via Nazario Sauro. In quei tratti, che saranno opportunamente delimitati come annunciato, dalle strisce gialle, potranno parcheggiare solo i possessori di abbonamento residenti. Per gli altri casi vigerà il divieto di sosta 0-24. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del comune di Faenza e del Movs.