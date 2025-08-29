Da oggi disponibili 798 biglietti. Ma servirà la Fidelity Card

Sono 798 (il 23 marzo scorso, per la precedente sfida incrociata, erano 876 e andarono esauriti in mezzora) i biglietti di settore ospiti messi a disposizione del Forlì per sportivi e tifosi del Ravenna che vorranno assistere dal vivo al derby n.101 della storia. La prevendita inizia questa mattina alle 11. La prescrizione più importante è quella dell’obbligo della Fidelity card (sottoscrivibile online o fisicamente al Benelli dalle 14 alle 19 solo dopo che verrà riaperta questa possibilità nella giornata odierna) per acquistare il tagliando.

Per i sostenitori del Ravenna sarà disponibile il solo settore ospiti dello stadio Tullo Morgagni. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita nei punti vendita convenzionati con Vivaticket fino alle ore 12.30 di lunedì 1° settembre. Come accennato, l’acquisto sarà vincolato ai soli possessori di ‘fidelity card’.

Per i residenti in provincia di Ravenna sarà vietato comprare i biglietti in qualsiasi altro tipo di settore (l’anno scorso molti biglietti acquistati dai tifosi giallorossi per altri settori vennero annullati dalle forze dell’ordine, per evitare contatti fra le tifoserie).

La vendita online non è possibile. Questi i prezzi di biglietti: intero a 13 euro, esclusi i diritti di prevendita; ridotto (6-18 anni) 8 euro.

I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio, presentandosi direttamente allo stadio con un documento d’identità valido.

Questi sono i quattro punti vendita Vivaticket a Ravenna dove sarà possibile acquistare i biglietti: Revenge in via Aldo Bozzi, 5; Desiderando Viaggiare in viale Brunelleschi, 107.

Nel forese, i tagliandi potranno essere acquistati a Mezzano a ‘La Magie’ e a Lido Adriano, da Marimi Tabaccheria, in viale Virgilio.