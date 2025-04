Da oggi il cielo si colora con gli aquiloni

Artevento è pronto a dare il via al volo degli aquiloni. A partire da oggi fino al 4 maggio, sulla spiaggia di Pinarella faranno il loro arrivo oltre 200 aquilonisti di fama mondiale che con i loro aquiloni d’arte, etnici, storici, "giganti" e sportivi in volo lungo un chilometro di spiaggia incanteranno grandi e piccini. Quest’anno il Festival Internazionale dell’Aquilone celebra numerosi anniversari quali gli 80 anni dalla Liberazione – con un focus sul tema della Resistenza – i 40 anni dal brano Cervia’s Kite di Lucio Dalla, i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei e gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco. Quattordici giorni di puro divertimento, incontri speciali e attività adatte a un pubblico variegato.

La giornata di oggi ha inizio alle 10 con l’apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici e l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations, dove le splendide creazioni degli artisti del vento prenderanno il volo. Si prosegue alle 14 presso la Fiera del Vento Norddove sarà possibile iscriversi ai laboratori di aquiloni per bambini e adulti, ai quali la manifestazione dedica come ogni anno la parte più preziosa della sua programmazione. Alle 15 Sport Kite Show, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team.

Il festival prosegue domani, venerdì 25 aprile: fino alle 18.30 sarà possibile procurarsi l’Annullo postale dedicato agli 80 anni dalla Liberazione. Alle 11, nell’Area delle esibizioni tutti pronti ad ammirare la cerimonia delle bandiere, la sfilata delle delegazioni ospiti e dall’apertura della bandiera mosaico, composta dalle bandiere delle 128 comunità residenti sul territorio. Il pomeriggio del 25 aprile vedrà protagonisti i Maori che dalle 15 porteranno a Cervia la forza dirompente dell’haka celebrando l’Anzac Day e rendendo omaggio alla memoria di tutti i soldati arruolati da terre lontane durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dalle 16.30, nell’area dedicata ai Giardini del Vento verrà allestita e presentata Trigon, l’installazione eolica di Anke Sauer, Tamara e Heinrich Hohmann. Alle 17, la presentazione dell’opera eolica del maestro Kadek Armika all’interno della rassegna Il drago e la fenice, con performance di teatro danza della tradizione eseguite del team in arrivo da Bali e un assaggio di Condong Dance, Topoeng Monyer e Joget dance. Alle 21 al Teatro comunale Walter Chiari lo spettacolo ’L’Uomo Calamita’ di Circo El Grito, con la collaborazione di Wu Ming 2. Fino al 4 maggio, al Magazzino del Sale è possibile visitare gratuitamente la mostra Balance and Harmony del maestro indonesiano Kadek Armika.

Ilaria Bedeschi