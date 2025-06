Da oggi la mostra di Miki Matsuse

’La vie d’artiste’ è anche il titolo della mostra fotografica curata da Miki Matsuse e ospitata dalla sala Corelli del Teatro Alighieri da oggi al 14 giugno (dalle 10 alle 19) in occasione del riallestimento dello spettacolo di Micha van Hoecke ’La dernière danse?’, in scena per Ravenna Festival all’Alighieri sabato 14 giugno.

Mentre la mostra è a ingresso libero, per il vernissage di oggi i posti sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione (tickets@ravennafestival.org) per una delle tre fasce orarie di accesso (alle 16, alle 17 e alle 18). Il vernissage include infatti le performance di Michela Caccavale, Viola Cecchini, Rimi Cerloj, Miki Matsuse, Raffaele Sicignano dell’Ensemble di Micha van Hoecke.