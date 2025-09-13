Da ottobre i corsi per diventare accompagnatori turistici

Da ottobre prenderanno il via i nuovi corsi di formazione per accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche, organizzati da Iscom E.R. Ravenna, ente di formazione di Confcommercio. I percorsi formativi assumomno una certa importanza in vista dell’apertura del nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini, prevista per il 2026, con l’arrivo stimato di oltre 400.000 passeggeri all’anno.

"L’apertura del Terminal rappresenta una sfida e al tempo stesso una straordinaria opportunità per Ravenna e per tutta la provincia – sottolinea Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna – . Non si tratta solo di accogliere un numero sempre crescente di passeggeri, ma di offrire loro un’esperienza autentica e di qualità, che sappia raccontare la storia, l’arte, la cultura e l’ambiente unico del nostro territorio. Per questo motivo è fondamentale investire nella formazione: servono professionalità nuove, preparate e appassionate, in grado di guidare i visitatori alla scoperta delle eccellenze ravennati e romagnole e di trasformare ogni arrivo in un’occasione di valorizzazione e promozione della nostra identità locale".

Per iscriversi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato membro dell’Ue o residenza in Italia da almeno tre anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, riconosciuto dalle autorità italiane competenti; superamento di un test linguistico per il corso di accompagnatore turistico; superamento di un test su conoscenze linguistiche e territoriali per il corso di guida ambientale escursionistica. È inoltre prevista una prova orale, valida anche per l’estensione dell’idoneità ad ulteriori lingue straniere e per attività aggiuntive di accompagnamento turistico.

Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi al coordinatore del corso Romina Dess: 0544-515651