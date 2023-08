Da ottobre il ‘porta a porta’ nel cuore di Ravenna

La partenza della raccolta ‘porta a porta’ in centro storico, prevista a maggio e poi rimandata a causa dell’alluvione che si è abbattuta su tutta la provincia, prenderà il via dopo la Notte d’oro in programma il 14 ottobre. Non è stata ancora stabilita la data, ma solo il periodo. Per settembre Hera e il Comune stanno programmando una serie di incontri preparatori rivolti ai cittadini per spiegare nuovamente come si svolgerà questo nuovo tipo di raccolta e quali saranno i cambiamenti più significativi. La raccolta porta a porta è stata introdotta gradualmente in tutto il territorio comunale a partire dal 2019 secondo un percorso molto articolato. Con il centro storico, tutto il territorio ravennate sarà coperto dal nuovo sistema di raccolta, che coinvolge complessivamente 105.000 utenze, di cui quasi 30.000 domestiche non residenti e oltre 8.000 attività, per un numero di abitanti equivalenti (tenuto conto del turismo, delle seconde case e delle attività economiche) di oltre 280.000 unità.