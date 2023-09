Dà passaggio a un 21enne e lo palpeggia: un anno

Passando in auto, aveva per caso notato quel 21enne a una fermata del bus di via Foro Boario a Lugo e si era offerto di dargli un passaggio. Ma in quella mattina del 22 novembre scorso, più che un gesto gentile, quello era stato solo un escamotage per palpeggiarlo e pronunciare questa frase: "Come sei messo lì sotto?".

Un’accusa di violenza sessuale di fronte alla quale ieri mattina un pensionato ultra 60enne lughese finora incensurato e difeso dall’avvocato Matteo Olivieri, davanti al giudice Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti, ha patteggiato un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.

Al calcolo si è giunti sottraendo al totale un terzo così come è previsto dal tipo di rito alternativo chiesto dall’imputato (il patteggiamento appunto); riconoscendo all’uomo l’ipotesi di minore gravità del reato contestato e l’attenuante per il comportamento processuale tenuto: del resto oltre ad avere sostanzialmente ammesso gli addebiti, l’ultra 60enne ha infatti versato 500 euro a titolo di acconto per risarcire il giovane tutelato dall’avvocato Christian Biserni (nel suo atto di costituzione, il legale ha quantificato il danno in almeno 15 mila euro).

L’imputato a suo tempo davanti ai carabinieri della Stazione di Lugo, aveva in effetti confessato di essere responsabile di quanto gli si attribuiva. Ma aveva precisato di non ricordarsi i dettagli di quella mattina: e cioè di cosa avesse parlato con quel giovane, come fosse vestito e così via. Più semplicemente, come era accaduto con altri uomini, aveva dato un passaggio al 21enne verso un altro comune della Bassa Romagna: e quando aveva avuto la sensazione che al giovane potesse piacere la sua compagnia, ecco che lui aveva allungato le mani per palpeggiarlo.

Secondo l’uomo, il ragazzo all’inizio non aveva manifestato una netta reazione di contrarietà a quanto stava accadendo: salvo poi allontanarlo ma in maniera descritta come tranquilla. Ecco perché si era stupito molto quando aveva scoperto di essere stato denunciato: lui in fondo - aveva sottolineato a verbale di sommarie informazioni davanti ai militari - non voleva molestare nessuno e nemmeno in passato si era mai azzardato in approcci non desiderati.

Andrea Colombari