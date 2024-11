Da piazza S. Francesco al cimitero. Asfaltature e modifiche alla viabilità

Giorni di lavori in corso in città, tra il centro e il cimitero, per riasfaltare le strade. Domani dalle 7 alle 19, piazza San Francesco e l’ultimo tratto di via della Croce saranno interessati da un intervento durante la cui esecuzione sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Per consentire l’accesso alle scuole, dalle 8.15 circa, in via Marini e da via Sant’Ippolito verso via della Croce sarà interdetto il traffico. Le lavorazioni potrebbero subire modifiche in caso di condizioni meteo avverse. Compatibilmente allo stato dei lavori gli operai della ditta incaricata indicheranno ai residenti e ai conducenti dei mezzi di soccorso il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Nella giornata di giovedì, poi, sono in programma lavori di asfaltatura delle vie Barilotti, Marco da Faenza e in un tratto di via Dogana; dalle 7 alle 19, nelle strade oggetto dell’intervento, sarà istituito il divieto di transito (sia per i veicoli che per i pedoni e le persone in bicicletta) e il divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 7 di mercoledì, fino al termine dell’intervento, poi, in piazza Lanzoni (nel lato compreso tra il ponte delle Grazie e ponte della Memoria), saranno eseguiti lavori per il rifacimento dell’asfalto del marciapiede; i lavori comporteranno l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente allo stato dei lavori, gli operai incaricati, indicheranno a residenti e conducenti dei mezzi di soccorso il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. Le tempistiche, anche in questo caso, potrebbero subire variazioni a causa di condizioni meteo avverse.

Infine, a partire da mercoledì e fino a venerdì si procederà al rifacimento del manto stradale del parcheggio adiacente al cimitero dell’Osservanza. Per poter eseguire l’intervento, reso necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’area, è stato disposto il divieto di sosta e di transito nell’area interessata dai lavori (evidenziata in rosso nella planimetria allegata). Eventuali variazioni al cronoprogramma dei lavori, dovute a condizioni meteo avverse, saranno comunicate tempestivamente attraverso tutti i canali informativi.