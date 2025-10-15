Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ravenna
CronacaDa Punta allo scambiatore. Lavori fino al 2027
15 ott 2025
UGO BENTIVOGLI
Cronaca
Da Punta allo scambiatore. Lavori fino al 2027

Un tratto di strada di 1,5 km collegherà via Trieste a viale dei Navigatori, con 4 rotonde, rendendo così più agevole il percorso verso Marina di Ravenna.

Nel rendering, cerchiato in rosso il tratto di strada che verrà realizzato

Sono iniziate le opere di cantierizzazione per il nuovo tratto di strada da 1,5 km che congiungerà via Trieste a viale dei Navigatori, rendendo così più agevole il percorso verso Marina di Ravenna. Si tratta del risultato dell’accordo pubblico/privato siglato tra il Comune di Ravenna e il Gruppo Ritmo, che esegue i lavori, in base alla Legge Regionale 20/2000 che prevede che "gli enti locali possano concludere accordi con i soggetti privati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione".

Chiusasi la gara d’appalto sono quindi iniziati i lavori di realizzazione che, indicativamente, si concluderanno nel 2027 quando, grazie al nuovo tratto di strada, comprensivo di quattro rotonde, verrà snellito il traffico veicolare e favorita la comunicazione tra le due città. Il progetto in cui si inserisce la realizzazione di questo nuovo percorso prevede, da parte del Gruppo Ritmo, una serie di interventi atti a riqualificare e ammodernare l’area urbana di via delle Americhe in cui sorgerà una nuova zona residenziale affiancata da altri edifici destinati a uso commerciale, ricettivo e assistenziale. "Per noi è molto importante contribuire al miglioramento del nostro territorio - spiegano dal Gruppo Ritmo - non solo da un punto di vista abitativo, ma anche infrastrutturale: in questo senso va interpretato l’intervento di completamento della strada che collega Punta Marina al parcheggio scambiatore di via Trieste, atteso da tempo".

