Da Punta allo scambiatore. Lavori fino al 2027

Sono iniziate le opere di cantierizzazione per il nuovo tratto di strada da 1,5 km che congiungerà via Trieste a viale dei Navigatori, rendendo così più agevole il percorso verso Marina di Ravenna. Si tratta del risultato dell’accordo pubblico/privato siglato tra il Comune di Ravenna e il Gruppo Ritmo, che esegue i lavori, in base alla Legge Regionale 20/2000 che prevede che "gli enti locali possano concludere accordi con i soggetti privati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione".

Chiusasi la gara d’appalto sono quindi iniziati i lavori di realizzazione che, indicativamente, si concluderanno nel 2027 quando, grazie al nuovo tratto di strada, comprensivo di quattro rotonde, verrà snellito il traffico veicolare e favorita la comunicazione tra le due città. Il progetto in cui si inserisce la realizzazione di questo nuovo percorso prevede, da parte del Gruppo Ritmo, una serie di interventi atti a riqualificare e ammodernare l’area urbana di via delle Americhe in cui sorgerà una nuova zona residenziale affiancata da altri edifici destinati a uso commerciale, ricettivo e assistenziale. "Per noi è molto importante contribuire al miglioramento del nostro territorio - spiegano dal Gruppo Ritmo - non solo da un punto di vista abitativo, ma anche infrastrutturale: in questo senso va interpretato l’intervento di completamento della strada che collega Punta Marina al parcheggio scambiatore di via Trieste, atteso da tempo".