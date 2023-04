Da qualche settimana stop alle ’Usca’ Erano nate nel periodo pandemico

Erano nate tre anni fa, nel culmine della pandemia, per assistere a casa i pazienti col Covid. Col tutone e la visiera, i medici che ne facevano parte andavano a controllare lo stato di salute di coloro per i quali il virus non era una passeggiata, ma nemmeno una corsa in Terapia intensiva. Ma da qualche settimana le Usca, acronimo di ’Unità speciali di continuità assistenziale’, non ci sono più. O meglio: dopo la morte delle Usca, decretata dal governo già il 30 giugno 2022 con la fine dello stato di emergenza, non ci sono più nemmeno le Uca, ovvero le Unità di continuità assistenziali ’eredi’ delle più celebri Usca, nate su iniziativa della Regione dopo la fine delle Usca per continuare a offrire assistenza ai pazienti Covid. La loro fine è arrivata nel silenzio generale, perché effettivamente nel frattempo la necessità di avere unità di medici a domicilio per assistere i pazienti Covid si era via via ridotta di molto: "Ora la situazione è molto più tranquilla in quanto a focolai, tamponi e infezioni – spiega Mauro Marabini, direttore del dipartimento di Cure primarie – e anche dal punto di vista clinico è la stessa cosa. I medici esperti che componevano l’équipe nella nostra provincia oggi possono svolgere altre attività, come la presa in carica dei pazienti negli ospedali di comunità. Le Uca erano ormai molto poco utilizzate".

Tant’è vero che negli ultimi mesi oltre all’assistenza ai pazienti Covid, divenuta un’attività sempre meno incisiva e richiesta, alle unità erano stati dati anche altri compiti: "Intervenivano nelle case di riposo, ad esempio – prosegue Marabini – e si attivavano anche per virus diversi rispetto al Covid, viste le carenze". Del resto gli stessi medici che componevano le Uca, che erano 14 in totale nella nostra provincia, portavano avanti in contemporanea anche altre attività, vista la grande richiesta del sistema sanitario: "Sono medici di base, guardie mediche e persone che stanno frequentando il corso di formazione per diventare medici di base – conclude Marabini –. Tutti quanti portano avanti anche altre attività, e ormai come unità assistenziali facevano pochissimi turni. Ora hanno la possibilità di concentrarsi meglio su altre cose".

sa.ser.