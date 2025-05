"Da quella lettera emerge disagio. Interverremo senza sanzioni"

Per la scuola che frequenta, il liceo scientifico Ricci Curbastro di Lugo, le parole condensate nella lettera indirizzata da Anna, una studentessa di terza, ai professori "costituisce un’evidente manifestazione di quel disagio giovanile che costituisce la questione centrale della sfida educativa del nostro tempo, per la Scuola e la comunità tutta". Parole formali, quelle del dirigente scolastico Giancarlo Frassineti che in un comunicato, sottolinea l’impegno continuo dell’istituto nel contrasto al disagio e promette "una risposta appropriata al malessere evidenziato". Una settimana fa, Anna, ha diffuso, appendendola ovunque, una lettera firmata in cui rendeva evidente la necessità di essere considerata oltre le verifiche e lo studio, e la sensazione di vuoto che i metodi di insegnamento utilizzati stavano sempre di più alimentando. Secondo la dirigenza, quel disagio è arrivato come una doccia fredda "manifestato – scrive il dirigente – senza alcuno preavviso, in modalità irrituale. La scuola ha attivato e sta completando gli approfondimenti necessari con tutti gli interessati, studentessa, compagni di classe attraverso i loro rappresentanti, docenti, genitori della studentessa, nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle professionalità".

La risposta – promette – sarà "imperniata sul dialogo, sul reciproco rispetto e sulla condivisione, sicuramente non sanzionatoria, azione totalmente fuori luogo in questo caso, per tutte le persone coinvolte, ma con l’intento di tutelare diritti e aspettative di tutti".

Monica Pezzi, presidente dell’associazione ‘Le emozioni di Giacomo Aps’, dedicata al figlio Giacomo scomparso nel 2019 a causa di un incidente stradale, individua anche altro nelle parole di Anna. "Noi adulti siamo bravi a giudicare – sottolinea –. Ho letto anche commenti terribili alla lettera sui social. Spesso gli adulti parlano degli adolescenti solo per dire che non hanno voglia di applicarsi, ma non è così". Da anni l’associazione porta avanti, proprio nelle aule del liceo di Lugo il progetto ‘Sento quindi sono’, diretto a tre classi di terza con l’obiettivo di lavorare sull’intelligenza emotiva, riconoscere le emozioni per creare relazioni più soddisfacenti. "Dai nostri incontri, gestiti tramite la scrittura creativa, escono emozioni potenti che mai avremmo pensato di portare alla luce e si crea empatia. Per questo – continua – vorremmo estenderlo alle quarte e, perché no, anche a genitori e professori. Ci troviamo spesso di fronte a una generazione di adulti irrisolti che hanno un’oggettiva difficoltà a gestire il loro rapporto con i figli, messo in difficoltà anche dai ritmi imposti dalla società odierna. La lettera di Anna è stata criticata, forse ha pure infastidito qualcuno, ma io la vedo come una provocazione al sistema generale scolastico oltre al coraggio di svelare un disagio personale nonostante ci siano ancora tanti insegnanti bravi e istrionici, per fortuna. Ne sono un esempio le nostre tutor, le psicologhe Virginia Galignani e Sara Cotignoli e la sensibilità mostrata dal dirigente scolastico che a quel grido ha prestato ascolto da tempo. Anna è stata coraggiosa perché si è firmata ed è un gesto da non sottovalutare, per un’adolescente in generale, ma ancora di più oggi, consapevole di possibili conseguenze. A lei – conclude – mi sento di dire che la vita è un dono meraviglioso e che bisogna provare sempre gratitudine anche quando ci mette di fronte a delle difficoltà anche se a 17 anni è difficile capirlo".

Monia Savioli