Da quella lettera una riflessione sul corpo docenti

Sono state le stesse pagine del Carlino di Lugo di domenica 11 maggio ad interessarsi della toccante lettera indirizzata da una studentessa al corpo insegnante del suo Istituto, ovvero il liceo scientifico ’Ricci Curbastro’ di Lugo. Lettera che aveva in realtà già trovato spazio sia sulle bacheche scolastiche, ma pure sui social: il tutto volto ad esprimere la sua profonda amarezza e frustrazione procuratele da una esperienza scolastica nella quale gli insegnanti non sono capaci, o non sono interessati a trasmettere sia l’insegnamento, che la necessaria formazione umana.

Ed è innegabile il dover ammettere come il mondo della scuola risenta oggi della grave crisi che sta investendo la stessa società, con il venir meno delle sue stesse regole e valori di vita. Ma è altrettanto vero e devastante per l’insegnamento, l’essere rappresentato da maestri e docenti che in gran parte hanno scelto la cattedra scolastica, non per autentica vocazione e quindi missione, ma solo per avere uno stipendio. E forse sarebbe necessario che le assunzioni del personale insegnante venissero svolte con importanti test espletati allo scopo di valutare l’attitudine e soprattutto una profonda vocazione per l’insegnamento: una qualità necessaria, questa, per aiutare adeguatamente gli allievi non solo ad apprendere le materie di studio, ma anche per aiutarli a diventare persone mature e guidate da veri ideali e valori umani.

Renzo Rossi