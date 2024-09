"Da recuperare i documenti dell’archivio del gruppo Gvm"

Al civico 9 di via Provinciale Cotignola, a cinquecento metri dall’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo, c’è la ex sede del centro di ricerca traslazionale di Maria Cecilia Hospital, che oggi ospita l’archivio cartaceo del gruppo Gvm, e che è finito sotto mezzo metro di acqua.

"Qui sono custoditi documenti nell’ordine delle migliaia – spiega Andrea Masina, ad di Kronosan, società di servizi del gruppo Gvm che si occupa dell’approvvigionamento e della gestione di dispositivi medici, farmaci ed elettromedicali –. Prima una parte dell’edificio era in uso come centro di ricerca e al momento è vuota. Ma un’altra parte viene utilizzata come archivio e molti documenti, custoditi in scaffali, sono finiti sotto l’acqua, che è arrivata a 40 centimetri, e sono da recuperare. Ci sono cartelle cliniche dagli anni 50, mai digitalizzate". Per questo ieri l’ad con tre dipendenti sono intervenuti per recuperare scatoloni e salvare il salvabile. "Ovviamente dovremo contattare società specializzate nel recupero di documenti clinici di questo tipo. Nell’edificio sono contenuti anche importanti documenti amministrativi del gruppo che sono stati danneggiati". Anche qui occorrerà intervenire al più presto.

m.m.