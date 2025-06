Da restaurare lo zodiaco sul basamento della colonna in piazza

Sul basamento della colonna della nostra piazza del Popolo, a Ravenna, sulla quale è collocato San Vitale è scolpito uno Zodiaco che avrebbe necessità di un radicale restauro per renderlo meglio visibile perché il tempo e l’incuria hanno lavorato a suo sfavore. Ed è uno Zodiaco strano perché le rappresentazioni dei tradizionali segni zodiacali non si susseguono secondo l’ordine canonico, come se qualcuno li avesse mescolati. E probabilmente un mescolamento deve esserci stato nel 1868 quando le colonne e i basamenti furono smontati per mettere il tutto in sicurezza e nel successivo rimontaggio qualcuno probabilmente si sarà sbagliato. Dopo l’Ariete, infatti, seguono i Gemelli e il Cancro mentre il Toro, che dovrebbe seguire l’Ariete, precede il Leone e la Vergine. Gli altri segni seguono l’ordine tradizionale.

Lo Zodiaco, per la verità, è un po’ speciale perché lo scultore, il veneziano Pietro Lombardo, si è preso alcune licenze. Per il simbolo dell’Acquario, ad esempio, Lombardo si sarebbe ispirato all’Ercole orario, l’orologio solare (e, secondo alcuni, anche lunare) chiamato dai ravennati il “conchincollo” che un tempo era al centro della Piazza dell’Aquila (oggi Piazza XX Settembre) e che andò quasi totalmente distrutto dal terremoto del 1591. Restano un piede conservato al Museo nazionale e l’attuale basamento della colonna sulla quale è posta l’aquila. Il Cancro, che di solito viene raffigurato con un granchio, ha invece le fattezze di un gambero e secondo lo gnomonista Mario Arnaldi la rappresentazione non è casuale ma ispirata al comportamento del Sole che "da quel momento, passato il solstizio d’estate, inizia a retrocedere – proprio come un gambero - fino al solstizio d’inverno".

I Gemelli, invece, hanno una rappresentazione “a luci rosse” perché sono rappresentati da una figura maschile e da una figura femminile in una posa un po’ osè che non lascia dubbi. Anche il Sagittario raffigurato nella formella esula dagli schemi tradizionali perché anziché avere il corpo di un cavallo sembra avere il corpo di un felino. A quanti volessero approfondire l’argomento consiglio di leggere il circostanziato saggio di Mario Arnaldi “Il bestiario celeste e la colonna di Pietro Lombardo a Ravenna” pubblicato su “Ravenna studi e ricerche”. Ricordiamo poi che un tempo la statua di Sant’Apollinare, che il “cicerone” di Olindo Guerrini definì "quel bambozzo lassù tutto imbornato", un tempo era dorata e quando era illuminata dal sole doveva fare un bell’effetto.

Franco Gàbici