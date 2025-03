"Da Rimini pochi treni"

"L’università mi soddisfa – racconta la studentessa di Beni Culturali Camilla Lazzaretti – ma, venendo da Rimini, ho molte difficoltà con gli orari dei treni. Proprio lo scorso martedì c’è stato un incidente sulla linea, e il treno si è fermato in mezzo al nulla, vicino a Cervia. Io avevo un esame e quindi dovevo assolutamente raggiungere Ravenna in fretta. Per fortuna ce l’ho fatta, ma ho dovuto prendere il taxi, altrimenti avrei perso l’esame.

In generale, alla mattina ci sono pochi treni che collegano le due città. Spesso, se finisco un esame intorno alle 10, mi tocca aspettare fino all’una per rientrare".