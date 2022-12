Da Ron ai Good Fellas, che stagione al Socjale

Ron, Paolo Jannacci, Don Antonio Gramentieri, The Good Fellas. Sono alcuni dei protagonisti della seconda parte della trentatreesima stagione del Teatro Socjale di Piangipane, in programma dal 13 gennaio al 31 marzo, sempre con inizio alle 21.30. Filo comune individuato dal direttore artistico Filippo Mantovani: l’accostamento a nomi prestigiosi del panorama nazionale di artisti emergenti che si sono ritagliati un proprio spazio.

Ad aprire il cartellone il 13 gennaio è il James Thompson trio, con il sassofonista, flautista e cantante anche per Zucchero, Thompson. Il musicista, accompagnato dal batterista Lele Veronesi e dal tastierista Mecco Guidi, sarà protagonista di un concerto a base di musica soul, funk e blues. Si prosegue il 20 gennaio con i Savana Funk dal ritmo irrefrenabile, che li ha portati a esibirsi al fianco di Jovanotti e Red Hot Chili Peppers, e il 27 con Don Antonio & The Graces per un omaggio a Ennio Morricone. Quattro gli appuntamenti di febbraio sempre di venerdì. A cominciare dal concerto di Sara Zaccarelli, una delle voci emergenti della musica italiana, con il suo nuovo progetto ‘Nudha’, dove le influenze soul e R&B sono miscelate tra pop e alternative rock. Fanno il loro esordio al Socjale in esclusiva regionale gli Heroes & monsters, il nuovo power trio della scena hard rock. Paolo Jannacci porterà invece il ricordo della musica e dell’ironia che hanno reso il padre Enzo, che al Socjale si esibì, uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Poi il jazz tornerà in grande stile al Socjale con Cyrus Chestnut e il Piero Odorici Quartet. Le ultime cinque date sono previste nel ricco mese di marzo. Il 3 marzo, spazio a uno spettacolo tra teatro e musica che racconta la vita del re del rock, Elvis Presley, con il cantante Nicola Congiu e i Black Ball Boogie. La settimana successiva, si festeggerà invece il sessantesimo anniversario della band più famosa al mondo: i Beatles. Uno show di oltre due ore con a tribute band BeatleStory che, di recente, ha ricevuto gli onori da parte del titolare del Cavern Club, il più famoso locale di Liverpool. Un grande nome della musica italiana come Ron, si esibirà per la prima volta al Socjale il 17 marzo con una formazione acustica, intima e raccolta. Per chiudere il Donald Harrison Quartet con il suo stile jazz, un concerto che sancisce l’avvio della collaborazione con il ‘Ferrara Jazz’, e The Goodfellas, da trent’anni band di culto nel panorama rock’n’roll italiano. Gli spettacoli sono riservati ai soci del Circolo Arci. Nell’intervallo sono previsti i mitici cappelletti del Socjale. Biglietti in prevendita sul sito Teatrosocjale.it.