Da Rossini alla Magliana Al via il Caffè Letterario

Si apre domani sera alle 21, presso l’Hotel Ala D’Oro, il cartellone primaverile che chiude la stagione 2022-2023 del Caffè Letterario di Lugo. Ad inaugurare il nuovo ciclo di presentazioni, tutte fissate il venerdì, ci penserà Daniele Serafini, ex direttore del Museo Baracca e responsabile delle attività espositive del comune con la sua ultima opera ’All’ombra del Pavaglione’. "Al 70% si tratta di scritti dedicati a vari argomenti, dalle arti visive al Museo", spiega l’autore che dialogherà con l’attuale responsabile del museo, Massimiliano Fabbri e la direttrice della biblioteca, Maria Chiara Sbiroli. "Realizzati in 15 anni di vita professionale, gli scritti sono già stati pubblicati in riviste di settore difficilmente rintracciabili. Li ho riuniti aggiornandoli con aneddoti legati al dietro le quinte del teatro Rossini e del Caffè Letterario". Il programma curato da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine della Corte, proseguirà poi il 21 aprile con il libro di Elisabetta Rasy "Dio ci vuole felici" dedicato a Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea morta nel 1943 ad Auschwitz, della quale l’autrice racconta il periodo precedente all’Olocausto intrecciandone la storia con la propria attraverso la lettura del suo diario. Venerdì 28 sarà il turno di Roberto Bizzocchi e del suo "Romanzo Popolare" dedicato al messaggio politico e pedagogico contenuto nei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni. All’appuntamento seguirà, il giorno dopo, alle ore 18, l’inaugurazione della mostra di disegni e incisioni "Con i mie occhi, con le mie mani" di Enrico Rambaldi.

Il mese di maggio si aprirà, il 5, con la presentazione del libro "Il Purgatorio de vinti" di Gianni Oliva, dedicato al campo di prigionia per fascisti e membri della ex Repubblica Sociale Italiana organizzato a Coltano (Pisa), per poi continuare, il 12 maggio, con "Macaone", romanzo autobiografico di Nicola Longo, ex poliziotto, membro della squadra che pose fine alla banda della Magliana, che affida alle pagine del libro gli episodi più significativi della sua carriera. Gli ultimi due appuntamenti del mese di maggio sono, il 19, con Andrea Chegai, autore di "Rossini" opera dedicata al celebre compositore ed il 26 con Franco Gabrielli, ex capo della Protezione Civile, autore di "Naufragi e nuovi approdi", in cui affronta argomenti inerenti la gestione delle emergenze nel nostro Paese. L’ultima delle presentazioni sarà venerdì 16 giugno, nella location dell’Associazione culturale Entelechia in via Quarantola 321 dove Mario Lentano parlerà del suo "Bruto", opera dedicata all’omonimia fra i due uomini che posero fine in epoche diverse alla tirannia di Tarquinio il Superbo e all’impero di Giulio Cesare. Il grande finale, con la serata conviviale organizzata all’Ala d’Oro, sarà per sabato 17 giugno, in cui protagonista, per la maratona letteraria organizzata parallelamente alla cena, sarà la poesia burlesca e satirica.

Monia Savioli