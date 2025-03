Da Rotary e Lions occhiali per daltonici

Il Lions Club Ravenna Host, in collaborazione con il Rotary Ravenna, ha in corso un service sulla vista con momenti importanti. L’altro giorno ha donato un kit di occhiali per daltonici al Mar e al Liceo Artistico Nervi-Severini. Alla sede del Mar, a margine di un evento dal tema “Come vedono i daltonici” - ospiti i presidenti delle Fondazioni italiane svizzera che se ne occupano - il presidente del Lions Club Ravenna Host, Luca Scarabelli, ha consegnato gli occhiali per daltonici ai rappresentanti del Mar e del Liceo Artistico Nervi-Severini. Nella foto, Luca Scarabelli dona gli occhiali alla rappresentante del Liceo Artistico Nervi-Severini.