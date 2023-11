Da sabato le luminarie. Il 2 si accende l’albero

Sabato si accenderanno le luminarie natalizie, quest’anno rinnovate a cura di ’Spasso in Ravenna’ con la collaborazione del Comune. Il 2 dicembre invece sarà la volta dell’albero di Natale, anche quest’anno donato dalla città di Andalo grazie all’ormai trentennale legame frutto dei soggiorni estivi dell’associazione ’Amare Ravenna’ e proveniente da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo. Tutti i dettagli relativi all’accensione e all’addobbo dell’albero saranno meglio specificati nei prossimi giorni.

Inoltre dopo il successo degli anni passati torna la rassegna ’Christmas soul’ con quattro concerti gratuiti (il 28, 29 e 31 dicembre in piazza del Popolo, il 1° gennaio al teatro Alighieri). Fino al 14 gennaio in piazza Kennedy sarà in funzione la pista di ghiaccio ’Jfk on ice’ Per quanto riguarda i capanni del Natale, saranno presenti dal 2 dicembre al 7 gennaio in piazza del Popolo i Capanni del Natale (10.30 - 14.30 e 16 - 20, con prolungamento orario per Capodanno), capanni della tradizione balneare popolare degli anni Cinquanta e Sessanta rivisitati in chiave natalizia.

Il 9 e il 16 dicembre sono in programma due concerti della Power Marching Band–Banda di Bertinoro, che partirà alle 17 da piazzetta Gandi e arriverà all’area dell’Ex Callegari.

Da venerdì 8 dicembre a sabato 6 gennaio sarà poi aperto in piazza San Francesco il Villaggio di Natale ’Advs’. Anche il museo NatuRa di Sant’Alberto festeggerà il Natale, con il programma ’Natale Secondo NatuRa’: tantissime le iniziative, sia outdoor che indoor, per adulti e bambini.

Nel periodo tra l’8 e il 24 dicembre tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) gestiti da Azimut per conto del Comune saranno gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria. La decisione sarà formalizzata in giunta nei prossimi giorni. Tali orari sono riferiti ai giorni feriali, in quanto nei festivi la sosta è gratuita tutto il giorno.